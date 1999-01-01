Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C X

Інші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C XІнші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження
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Доновіт-ВС®
Доновіт-ВС®
Таблетки 10 мкг блістер №90
АКСОМЕД НПФ ООО
Немає в наявності
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