Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C X
Інші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C X
Інші алкалоїди рослинного походження та препарати природного походження
L01C X10**
Інші
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Доновіт-ВС®
Таблетки 10 мкг блістер №90
АКСОМЕД НПФ ООО
Немає в наявності
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