Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C A
Алкалоїди барвінку та їх аналоги
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C A
Алкалоїди барвінку та їх аналоги
L01C A02
Вінкристин
L01C A04
Вінорелбін
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Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
від
132,00
грн
в 44 аптеках
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Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від
467,86
грн
в 23 аптеках
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Вінорельбін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від
2319,46
грн
в 9 аптеках
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Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від
2971,98
грн
в 6 аптеках
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Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
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Вінкристин-Мілі
Розчин для ін'єкцій 1 мг флакон 1 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
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Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
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Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
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Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Навірел
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
1 мг
1 мг/мл
10 мг
10 мг/1мл
10 мг/мл
50 мг
50 мг/5 мл
50 мг/мл
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Пакування
фл.
фл. 1 мл
фл. 2 мл
фл. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Almeda Pharmaceuticals
Ebewe Pharma
Gedeon Richter
Medac
Аккорд Хелскеа Польска
Медак
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "БУСТ ФАРМА"
Тева Украина
Тева Україна
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