Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C A

Алкалоїди барвінку та їх аналоги

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01CАЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C AАлкалоїди барвінку та їх аналоги
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Вінкристин-Тева
Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
від 132,00 грн
в 44 аптеках
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Вінкристин-Тева
Вінкристин-Тева
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від 467,86 грн
в 23 аптеках
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Вінорельбін "Ебеве"
Вінорельбін "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2319,46 грн
в 9 аптеках
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Вінорельбін-Віста
Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
від 2971,98 грн
в 6 аптеках
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Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінкристин-Мілі
Вінкристин-Мілі
Розчин для ін'єкцій 1 мг флакон 1 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/5 мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/мл флакон 1 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Велбімеда
Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Вінорелсин
Вінорелсин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
Немає в наявності
Вінорельбін-Віста
Вінорельбін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Велбімеда
Велбімеда
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Навірел
Навірел
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
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