L01C A Алкалоїди барвінку та їх аналоги

Сортування: По популярності Фільтр Вінкристин-Тева Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 1 мл №1 Тева Україна Вінкристин-Тева Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл флакон 2 мл №1 Тева Україна Вінорельбін "Ебеве" Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1 Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1 Вінорелсин Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1 Тева Україна Вінкристин-Мілі Розчин для ін'єкцій 1 мг флакон 1 мл №1 Мілі Хелскере Вінорелсин Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/5 мл флакон 5 мл №1 Тева Україна Вінорелсин Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/мл флакон 1 мл №1 Тева Україна Велбімеда Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 1 мл №1 Алмеда Фармасьютікалс Вінорелсин Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1 Тева Україна Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 1 мл №1 Буст Фарма Велбімеда Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1 Алмеда Фармасьютікалс Навірел Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 5 мл №1 Медак Форма випуску конц. д/п інф. р-ну конц. д/р-ну д/інф. ліофіл. д/р-ну д/ін. р-н д/ін. Дозування 1 мг 1 мг/мл 10 мг 10 мг/1мл 10 мг/мл 50 мг 50 мг/5 мл 50 мг/мл Показати всі Пакування фл. фл. 1 мл фл. 2 мл фл. 5 мл Кількість штук в упаковці 1 10 Виробник Almeda Pharmaceuticals Ebewe Pharma Gedeon Richter Medac Аккорд Хелскеа Польска Медак Мілі Хелскере Лімітед ООО "БУСТ ФАРМА" Тева Украина Тева Україна Показати всі