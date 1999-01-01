Київ
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C D
Таксани
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01C
АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ
L01C D
Таксани
L01C D01
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 300 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
від
3992,90
грн
в 321 аптеці
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 30 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від
579,00
грн
в 305 аптеках
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Паклітаксел "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 100 мг флакон 16.7 мл №1
Ebewe Pharma
від
1451,46
грн
в 302 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 5 мл №1
Амакса
від
604,90
грн
в 289 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Амакса
від
3173,00
грн
в 286 аптеках
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Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг флакон 2 мл №1
Ebewe Pharma
від
897,80
грн
в 284 аптеках
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Паклітаксел-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
3452,30
грн
в 283 аптеках
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 16.67 мл №1
Мілі Хелскере
від
302,10
грн
в 283 аптеках
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Неотаксел
Концентрат для розчину для інфузій 30 мг флакон 5 мл №1
Мілі Хелскере
від
151,00
грн
в 283 аптеках
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Паклітаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 16.7 мл №1
Амакса
від
1250,00
грн
в 2 аптеках
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 7 мл №1
від
5469,32
грн
в 2 аптеках
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Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 8 мл №1
від
1523,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Паклітаксел Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 6 мг/мл флакон 50 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від
3869,55
грн
в 1 аптеці інших міст
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Доцетаксел "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг флакон 8 мл №1
Ebewe Pharma
від
2088,00
грн
в 1 аптеці
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Паклівіста
Концентрат для розчину для інфузій 300 мг флакон 50 мл у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Кабаз Спал 60
Концентрат для розчину для інфузій 60 мг флакон 1.5 мл з розчинником у флаконах 4,5 мл №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Доцетаксел Амакса
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Амакса
Немає в наявності
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Пакліал
Ліофілізат для приготування суспензії для інфузій 100 мг флакон №1
Панацея Біотек
Немає в наявності
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 1 мл №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Доцетаксел-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 4 мл №1
Немає в наявності
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Almeda Pharmaceuticals
Cipla
EVER Valinject GmbH
Ebewe Pharma
M. Biotech Ltd.
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Аккорд Хелскеа
Аккорд Хелскеа Польска
Амакса
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Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
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