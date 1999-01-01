Київ
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
L01A A01
Циклофосфамід
L01A A02
Хлорамбуцил
L01A A03
Мелфалан
L01A A06
Іфосфамід
L01A A09
Бендамустин
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Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від
1638,00
грн
в 324 аптеках
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Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від
2766,40
грн
в 309 аптеках
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Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
1436,95
грн
в 309 аптеках
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Ендоксан® 500 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
732,00
грн
в 292 аптеках
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Холоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
2146,00
грн
в 290 аптеках
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Лейкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
920,00
грн
в 4 аптеках
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Алкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг №25
Aspen Europe
від
2915,36
грн
в 2 аптеках інших міст
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Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
380,00
грн
в 1 аптеці
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Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 25 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1871,08
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5300,33
грн
в 1 аптеці інших міст
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Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон 55 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Алкеран™
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 50 мг флакон у контурній чарунковій упаковці з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Aspen Europe
Немає в наявності
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 3000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Бентеро
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п конц. д/п р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/ін.
р-н д/інф.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
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Дозування
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150 мг
200 мг
500 мг
1000 мг
2000 мг
3000 мг
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Пакування
блістер
фл.
фл. 55 мг
фл. 220 мг
фл. у контур. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
1
10
25
50
Виробник
Actavis
Aspen Europe
Aspen Pharma Trading
Baxter Oncology
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Астеллас Фарма Юроп
Гетеро Лабс
Медицинский центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
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