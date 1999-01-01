Київ
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A

Аналоги азотистого іприту

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A AАналоги азотистого іприту
Сортування: По популярності
Ендоксан®
Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від 1638,00 грн
в 324 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від 2766,40 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 1 г
Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 1436,95 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 500 мг
Ендоксан® 500 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 732,00 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Холоксан® 1 г
Холоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 2146,00 грн
в 290 аптеках
Знайти в аптеках
Лейкеран™
Лейкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 920,00 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Алкеран™
Алкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг №25
Aspen Europe
від 2915,36 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 380,00 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Бендамусвіста
Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 25 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1871,08 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бендамусвіста
Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5300,33 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Рибомустин
Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон 55 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Алкеран™
Алкеран™
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 50 мг флакон у контурній чарунковій упаковці з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Aspen Europe
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 3000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Бендамустин-Віста
Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Бентеро
Бентеро
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Гетеро Лабс
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране