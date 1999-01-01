Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A01

Циклофосфамід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A AАналоги азотистого іприту
L01A A01Циклофосфамід
Сортування: По популярності
Ендоксан®
Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від 1638,00 грн
в 324 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 1 г
Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 1436,95 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від 2766,40 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 500 мг
Ендоксан® 500 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 732,00 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 380,00 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Циклофосфамід-Хемотека
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 150 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Циклофосфамід-Хемотека
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 200 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Циклофосфамід-Хемотека
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Циклофосфамід-Хемотека
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране