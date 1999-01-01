Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A01
Циклофосфамід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
L01A A01
Циклофосфамід
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ендоксан®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 50 мг блістер №50
Бакстер Онколоджі
від
1638,00
грн
в 324 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
1436,95
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №10
Бакстер Онколоджі
від
2766,40
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 500 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
732,00
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Ендоксан® 200 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 200 мг флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
380,00
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 150 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 200 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Циклофосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/інф.
табл. в/цукров. обол.
Дозування
1 г
50 мг
100 мг
150 мг
200 мг
500 мг
1000 мг
2000 мг
Показати всі
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
50
Виробник
Baxter Oncology
Медицинский центр М.Т.К.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню