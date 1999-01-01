Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A06
Іфосфамід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
L01A A06
Іфосфамід
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Холоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від
2146,00
грн
в 290 аптеках
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 3000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
р-н д/інф.
Дозування
1 г
1000 мг
2000 мг
3000 мг
Пакування
фл.
Виробник
Baxter Oncology
Медицинский центр М.Т.К.
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