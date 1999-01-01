Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A06

Іфосфамід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A AАналоги азотистого іприту
L01A A06Іфосфамід
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Холоксан® 1 г
Холоксан® 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Бакстер Онколоджі
від 2146,00 грн
в 290 аптеках
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Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 2000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Іфосфамід-Хемотека
Іфосфамід-Хемотека
Розчин для інфузій 3000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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