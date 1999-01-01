Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A09

Бендамустин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A AАналоги азотистого іприту
L01A A09Бендамустин
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Бендамусвіста
Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 25 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1871,08 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бендамусвіста
Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5300,33 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бендамустин-Віста
Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Бендамустин-Віста
Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Бентеро
Бентеро
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Рибомустин
Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон 55 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Рибомустин
Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон 220 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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