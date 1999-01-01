Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A09
Бендамустин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
L01A A09
Бендамустин
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Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 25 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1871,08
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бендамусвіста
Порошок для приготування концентрату д/п розчину д/інф 100 мг флакон у картонній коробці №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5300,33
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Бендамустин-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Бентеро
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 25 мг флакон 55 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Рибомустин
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон 220 мг №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п конц. д/п р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
Дозування
25 мг
100 мг
Пакування
фл.
фл. 55 мг
фл. 220 мг
Виробник
Астеллас Фарма Юроп
Гетеро Лабс
Містрал Кепітал Менеджмент
ООО "БУСТ ФАРМА"
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