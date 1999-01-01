Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A03

Мелфалан

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01AАЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A AАналоги азотистого іприту
L01A A03Мелфалан
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Алкеран™
Алкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг №25
Aspen Europe
від 2915,36 грн
в 2 аптеках інших міст
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Алкеран™
Алкеран™
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 50 мг флакон у контурній чарунковій упаковці з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Aspen Europe
Немає в наявності
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