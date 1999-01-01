Київ
Аналоги азотистого іприту
L01A A03
Мелфалан
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01A
АЛКІЛУЮЧІ СПОЛУКИ
L01A A
Аналоги азотистого іприту
L01A A03
Мелфалан
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Алкеран™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг №25
Aspen Europe
від
2915,36
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алкеран™
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 50 мг флакон у контурній чарунковій упаковці з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Aspen Europe
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2 мг
50 мг
Пакування
фл.
фл. у контур. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
1
25
Виробник
Actavis
Aspen Europe
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
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