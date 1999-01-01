Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M02
Вакцини проти папіломавірусів людини (типи 16, 18)
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M02
Вакцини проти папіломавірусів людини (типи 16, 18)
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1807,18
грн
в 131 аптеці
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Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
1811,00
грн
в 3 аптеках
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Пакування
фл. 0.5 мл
шприц 0.5 мл
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