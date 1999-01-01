Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M02

Вакцини проти папіломавірусів людини (типи 16, 18)

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B MВакцини проти папіломавірусів
J07B M02Вакцини проти папіломавірусів людини (типи 16, 18)
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1807,18 грн
в 131 аптеці
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Церварикс
Церварикс
Суспензія для ін'єкцій 1 доза флакон 0.5 мл №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 1811,00 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
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