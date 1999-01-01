Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M01

Вакцини проти папиломавірусів людини (типи 6, 11, 16, 18)

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B MВакцини проти папіломавірусів
J07B M01Вакцини проти папиломавірусів людини (типи 6, 11, 16, 18)
Сортування: По популярності
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від 5181,08 грн
в 41 аптеці
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране