Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M01
Вакцини проти папиломавірусів людини (типи 6, 11, 16, 18)
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M01
Вакцини проти папиломавірусів людини (типи 6, 11, 16, 18)
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Гардасил/ вакцина проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна
Суспензія для ін'єкцій шприц одноразовий 0.5 мл 1 доза №1
MSD
від
5181,08
грн
в 41 аптеці
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