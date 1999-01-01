Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M03
Вакцини проти папилломовирусів людини (типи 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B M
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M03
Вакцини проти папилломовирусів людини (типи 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
5017,00
грн
в 87 аптеках
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