Київ
Вакцини проти папіломавірусів
J07B M03

Вакцини проти папилломовирусів людини (типи 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B MВакцини проти папіломавірусів
J07B M03Вакцини проти папилломовирусів людини (типи 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
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Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Гардасил® 9 вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована)
Суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл 1 доза №1
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 5017,00 грн
в 87 аптеках
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