Київ
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H01

Ротавірусна жива аттенуйована вакцина

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J07ВАКЦИНИ
J07BВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B HВакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H01Ротавірусна жива аттенуйована вакцина
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 902,00 грн
в 152 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від 888,90 грн
в 11 аптеках
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