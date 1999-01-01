Київ
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H01
Ротавірусна жива аттенуйована вакцина
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J07
ВАКЦИНИ
J07B
ВІРУСНІ ВАКЦИНИ
J07B H
Вакцини проти ротавірусних інфекцій
J07B H01
Ротавірусна жива аттенуйована вакцина
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза аплікатор №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
902,00
грн
в 152 аптеках
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Ротарикс вакцина для профілактики ротавірусної інфекції
Суспензія оральна 1,5 мл/1 доза туба №1
ГлаксоСмітКляйн Біолоджикалс С.А.
від
888,90
грн
в 11 аптеках
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