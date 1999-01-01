Київ
Інгібітори нейрамінідази
J05A H02

Осельтамівір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A HІнгібітори нейрамінідази
J05A H02Осельтамівір
Сортування: По популярності
Сельтавір
Сельтавір
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
від 662,00 грн
в 632 аптеках
Знайти в аптеках
Озельтамівір
Озельтамівір
Капсули 75 мг блістер №10
Страйдс Фарма Сайенс
від 365,00 грн
в 373 аптеках
Знайти в аптеках
Флукап
Флукап
Капсули 75 мг блістер №10
Гетеро Лабс
від 442,80 грн
в 120 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Натфлу
Натфлу
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Натко Фарма
від 577,60 грн
в 108 аптеках
Знайти в аптеках
Азельта
Азельта
Таблетки 75 мг блістер №10
Сперко Україна
від 620,39 грн
в 77 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Агріппа
Агріппа
Капсули тверді 75 мг блістер №10
Тева Україна
від 516,23 грн
в 66 аптеках
Знайти в аптеках
Таміфлю®
Таміфлю®
Капсули 75 мг блістер №10
Рош Україна
від 1146,10 грн
в 32 аптеках
Знайти в аптеках
Озельтамівір
Озельтамівір
Капсули 75 мг №10
Страйдс Арколаб
Немає в наявності
Сельтавір
Сельтавір
Капсули тверді 30 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Сельтавір
Сельтавір
Капсули тверді 45 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Флукап
Флукап
Капсули 30 мг блістер №10
Гетеро Лабс
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране