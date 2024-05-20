Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнгібітори нейрамінідазиОсельтамівірАзельтаЦіни в аптеках

Азельта таблетки 75 мг блістер, №10 - Одеса (660131) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
614,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
709,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (19)
636,86
Економія: -34,86 грн
602,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
691,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
694,28
Економія: -77,62 грн
616,66 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
637,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (3)
578,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
639,76
Економія: -36,54 грн
603,22 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
712,99
Економія: -122,79 грн
590,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
705,63 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
613,40 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
641,90
Економія: -26,82 грн
615,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
674,40
Економія: -68,05 грн
606,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (290)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
624,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
693,02
Економія: -78,19 грн
614,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
655,91
Економія: -44,60 грн
611,31 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
568,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
613,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
675,06
Економія: -83,73 грн
591,33 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
835,60
Економія: -239,50 грн
596,10 грн