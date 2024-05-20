Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇІнгібітори нейрамінідазиОсельтамівірАгріппаЦіни в аптеках

Агріппа капсули тверді 75 мг блістер, №10 - Одеса (830071) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (14)
492,98
Економія: -35,83 грн
457,15 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
530,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
538,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
565,67
Економія: -93,38 грн
472,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
459,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
499,94
Економія: -41,16 грн
458,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
520,49
Економія: -61,93 грн
458,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
567,54 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
478,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
498,93
Економія: -28,20 грн
470,73 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
494,65
Економія: -39,59 грн
455,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
506,74
Економія: -59,62 грн
447,12 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
515,99
Економія: -57,43 грн
458,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
525,35
Економія: -68,44 грн
456,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
502,42
Економія: -48,41 грн
454,01 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
433,84 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (3)
433,84 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
520,40
Економія: -68,70 грн
451,70 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
507,00 грн