Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
від 244,88 грн
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
від 600,49 грн
від 14694,50 грн
Лінезолід-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
від 432,75 грн
від 200,25 грн
Софген-В Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
від 6935,00 грн
Тафнекст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
від 1912,35 грн
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
від 485,00 грн
Вірдак 60 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
від 244,88 грн
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
від 600,49 грн
від 14694,50 грн
Лінезолід-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
від 432,75 грн
від 200,25 грн
Софген-В Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
від 6935,00 грн
Тафнекст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
від 1912,35 грн
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
від 485,00 грн
Вірдак 60 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції