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Список виробниківHHetero Labs

Виробник: Hetero Labs

Представництво «ГЕТЕРО ЛАБЗ ЛІМІТЕД»,
Київ, 03067
044 303 97 53
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Знайдено: 18 препаратів
Валацикловір-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 92 аптеках
від 244,88 грн
Ціни в аптеках
Валацикловір-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 105 аптеках
від 600,49 грн
Ціни в аптеках
Ганцил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 60; Гетеро Лабс
Ганцил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 60 Гетеро Лабс
В 4 аптеках
від 14694,50 грн
Ціни в аптеках
Лінезолід-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Лінезолід-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 17 аптеках інших міст
від 432,75 грн
Ціни в інших містах
Пантопразол-Гетеро таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Пантопразол-Гетеро Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 1 аптеці
від 200,25 грн
Ціни в аптеках
Софген-В таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28; Гетеро Лабс
Софген-В Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
В 1 аптеці
від 6935,00 грн
Ціни в аптеках
Тафнекст таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Тафнекст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 1 аптеці інших міст
від 1912,35 грн
Ціни в інших містах
Флукап капсули, 75 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Флукап Капсули, 75 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 318 аптеках
від 364,19 грн
Ціни в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100; Гетеро Лабс
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
В 939 аптеках
від 485,00 грн
Ціни в аптеках
Абірон таблетки, 250 мг, контейнер, № 120; Гетеро Лабс
Абірон Таблетки, 250 мг, контейнер, № 120 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Анатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Анатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бентеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 25 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бентеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 25 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бентеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 100 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бентеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 100 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бікатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Бікатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бортеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3,5 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бортеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3,5 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Вірдак 60 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28; Гетеро Лабс
Вірдак 60 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Ганцил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, контейнер, № 60; Гетеро Лабс
Ганцил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, контейнер, № 60 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Гептавір 150 таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, контейнер, № 60; Гетеро Лабс
Гептавір 150 Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, контейнер, № 60 Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, 03067
044 303 97 53
Знайдено: 18 препаратів
Валацикловір-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 92 аптеках
від 244,88 грн
Ціни в аптеках
Валацикловір-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Валацикловір-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 105 аптеках
від 600,49 грн
Ціни в аптеках
Ганцил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 60; Гетеро Лабс
Ганцил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 60 Гетеро Лабс
В 4 аптеках
від 14694,50 грн
Ціни в аптеках
Лінезолід-Гетеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Лінезолід-Гетеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 17 аптеках інших міст
від 432,75 грн
Ціни в інших містах
Пантопразол-Гетеро таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Пантопразол-Гетеро Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 1 аптеці
від 200,25 грн
Ціни в аптеках
Софген-В таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28; Гетеро Лабс
Софген-В Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг + 100 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
В 1 аптеці
від 6935,00 грн
Ціни в аптеках
Тафнекст таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Тафнекст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 1 аптеці інших міст
від 1912,35 грн
Ціни в інших містах
Флукап капсули, 75 мг, блістер, № 10; Гетеро Лабс
Флукап Капсули, 75 мг, блістер, № 10 Гетеро Лабс
В 318 аптеках
від 364,19 грн
Ціни в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100; Гетеро Лабс
Цетрилев Нео Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 100 Гетеро Лабс
В 939 аптеках
від 485,00 грн
Ціни в аптеках
Абірон таблетки, 250 мг, контейнер, № 120; Гетеро Лабс
Абірон Таблетки, 250 мг, контейнер, № 120 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Анатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Анатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бентеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 25 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бентеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 25 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бентеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 100 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бентеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 100 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бікатеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Бікатеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бортеро ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3,5 мг, флакон, № 1; Гетеро Лабс
Бортеро Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 3,5 мг, флакон, № 1 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Вірдак 60 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28; Гетеро Лабс
Вірдак 60 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 60 мг, контейнер, № 28 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Ганцил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, контейнер, № 60; Гетеро Лабс
Ганцил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, контейнер, № 60 Гетеро Лабс
Немає в наявності
Гептавір 150 таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, контейнер, № 60; Гетеро Лабс
Гептавір 150 Таблетки, вкриті оболонкою, 150 мг, контейнер, № 60 Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції