Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X04
Каспофунгін
J02A X05
Мікафунгін
J02A X06
Анідулафунгін
J02A X10**
Інші
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Анідулафунгін
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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Кансидаз®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
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Касгіна
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
Sky Pharma
Немає в наявності
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Каспофунгін-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Мікаліоф Ромфарм
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
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Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Мікокс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
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Пефракель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п конц д/р-ну д/інф
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
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Дозування
10 мл
50 мг
70 мг
100 мг
Пакування
фл.
фл. 10 мл
фл.-крапельн. 30 мл
Виробник
Guna
MSD
Pfizer Inc.
Rompharm Company Georgia LLC
Sanum-Kehlbeck
Sky Pharma
Астеллас Фарма Юроп
Містрал Кепітал Менеджмент
РОКЕТ-ФАРМ
РОКЕТ-ФАРМ ООО
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