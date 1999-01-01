Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X

Інші протигрибкові засоби для системного використання

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A XІнші протигрибкові засоби для системного використання
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Анідулафунгін
Анідулафунгін
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
Кансидаз®
Кансидаз®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
Касгіна
Касгіна
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
Sky Pharma
Немає в наявності
Каспофунгін-Віста
Каспофунгін-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мікаліоф Ромфарм
Мікаліоф Ромфарм
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
Мікамін
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Мікамін
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Мікафунгін-Віста
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мікафунгін-Віста
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мікокс
Мікокс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
Пефракель D5
Пефракель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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