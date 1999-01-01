Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X04

Каспофунгін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A XІнші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X04Каспофунгін
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Кансидаз®
Кансидаз®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
Касгіна
Касгіна
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
Sky Pharma
Немає в наявності
Каспофунгін-Віста
Каспофунгін-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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