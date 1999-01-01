Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X04
Каспофунгін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X04
Каспофунгін
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Кансидаз®
Ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
MSD
Немає в наявності
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Касгіна
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон 10 мл №1
Sky Pharma
Немає в наявності
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Каспофунгін-Віста
Порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п конц. д/р-ну д/інф.
Дозування
50 мг
70 мг
Пакування
фл.
фл. 10 мл
Виробник
MSD
Sky Pharma
Містрал Кепітал Менеджмент
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