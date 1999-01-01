Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X10**
Інші
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X10**
Інші
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Мікокс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
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Пефракель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. д/перорал. і місц. заст.
крап. орал.
Дозування
10 мл
Пакування
фл.
фл.-крапельн. 30 мл
Виробник
Guna
Sanum-Kehlbeck
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