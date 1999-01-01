Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X10**

Інші

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A XІнші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X10**Інші
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Мікокс
Мікокс
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
Пефракель D5
Пефракель D5
Краплі для перорального і місцевого застосування 10 мл флакон №1
Санум-Кельбек
Немає в наявності
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