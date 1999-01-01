Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X06
Анідулафунгін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X06
Анідулафунгін
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Анідулафунгін
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
Виробник
Pfizer Inc.
Rompharm Company Georgia LLC
РОКЕТ-ФАРМ ООО
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