Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X06

Анідулафунгін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A XІнші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X06Анідулафунгін
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Анідулафунгін
Анідулафунгін
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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