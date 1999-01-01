Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X05

Мікафунгін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J02ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02AПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A XІнші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X05Мікафунгін
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Мікаліоф Ромфарм
Мікаліоф Ромфарм
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
Мікамін
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Мікамін
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Мікафунгін-Віста
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Мікафунгін-Віста
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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