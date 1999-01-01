Київ
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X05
Мікафунгін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A
ПРОТИГРИБКОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J02A X
Інші протигрибкові засоби для системного використання
J02A X05
Мікафунгін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мікаліоф Ромфарм
Ліофілізат для приготування концентрату для розчину д/інфуз. 100 мг флакон №1
Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мікамін
Порошок для приготування розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 50 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Мікафунгін-Віста
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 100 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/п конц д/р-ну д/інф
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
Дозування
50 мг
100 мг
Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Астеллас Фарма Юроп
Містрал Кепітал Менеджмент
РОКЕТ-ФАРМ
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню