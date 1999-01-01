Київ
Фторхінолони
J01M A12

Левофлоксацин

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M AФторхінолони
J01M A12Левофлоксацин
Сортування: По популярності
Левофлоксацин-Тева
Левофлоксацин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Тева Україна
від 206,82 грн
в 923 аптеках
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Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 228,23 грн
в 716 аптеках
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Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 221,27 грн
в 647 аптеках
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Абифлокс®
Абифлокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 303,28 грн
в 620 аптеках
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Новокс®-750
Новокс®-750
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від 225,38 грн
в 607 аптеках
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Новокс®-500
Новокс®-500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від 127,00 грн
в 606 аптеках
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Левофлоксацин-Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від 246,04 грн
в 554 аптеках
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Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 166,04 грн
в 491 аптеці
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Леваксела®
Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
КРКА
від 170,06 грн
в 485 аптеках
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Левофлоксацин-Дарниця
Левофлоксацин-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 217,27 грн
в 478 аптеках
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Леваксела®
Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №7
КРКА
від 225,99 грн
в 443 аптеках
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Левофлоксацин
Левофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
від 178,22 грн
в 426 аптеках
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Левасепт
Левасепт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від 239,00 грн
в 425 аптеках
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Левофлоксацин
Левофлоксацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від 169,00 грн
в 414 аптеках
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Левофлоксацин-Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №7
Астрафарм
від 153,74 грн
в 403 аптеках
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Флоксіум®
Флоксіум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №10
Корпорація Артеріум
від 184,04 грн
в 395 аптеках
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Левофлоксацин-Новофарм
Левофлоксацин-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Новофарм-Біосинтез
від 139,00 грн
в 359 аптеках
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Левомак В/В
Левомак В/В
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від 142,80 грн
в 351 аптеці
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Левоксимед
Левоксимед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №7
Уорлд Медицин
від 214,34 грн
в 345 аптеках
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Лефлок
Лефлок
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №5
Дарниця ФФ
від 117,18 грн
в 344 аптеках
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