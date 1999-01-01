Київ
Фторхінолони
J01M A12
Левофлоксацин
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M A12
Левофлоксацин
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Левофлоксацин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Тева Україна
від
206,82
грн
в 923 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
228,23
грн
в 716 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
221,27
грн
в 647 аптеках
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Абифлокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
303,28
грн
в 620 аптеках
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Новокс®-750
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від
225,38
грн
в 607 аптеках
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Новокс®-500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від
127,00
грн
в 606 аптеках
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Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від
246,04
грн
в 554 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
166,04
грн
в 491 аптеці
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Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
КРКА
від
170,06
грн
в 485 аптеках
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Левофлоксацин-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
217,27
грн
в 478 аптеках
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Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №7
КРКА
від
225,99
грн
в 443 аптеках
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Левофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
від
178,22
грн
в 426 аптеках
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Левасепт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від
239,00
грн
в 425 аптеках
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Левофлоксацин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від
169,00
грн
в 414 аптеках
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Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №7
Астрафарм
від
153,74
грн
в 403 аптеках
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Флоксіум®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер в пачці №10
Корпорація Артеріум
від
184,04
грн
в 395 аптеках
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Левофлоксацин-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Новофарм-Біосинтез
від
139,00
грн
в 359 аптеках
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Левомак В/В
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер з полівінілхлориду 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
142,80
грн
в 351 аптеці
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Левоксимед
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №7
Уорлд Медицин
від
214,34
грн
в 345 аптеках
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Лефлок
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка №5
Дарниця ФФ
від
117,18
грн
в 344 аптеках
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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5 мг/мл
250 мг
500 мг
500 мг/100 мл
750 мг
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Пакування
блістер
блістер у коробці
контейнер 100 мл
контейнер 150 мл
контейнер пвх 100 мл
контейнер полімер. 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет 100 мл
пляшка 100 мл
пляшка 150 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 150 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. у пачці 100 мл
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Actavis Group
Agio Pharmaceuticals
Alembic Pharmaceuticals Limited
Euro Lifecare
Glenmark
Jubilant Life Sciences
M-Invest Limited
M. Biotech Ltd.
Medochemie Ltd
Micro Labs
Mistral Capital Management
Organosyn Life Sciences
Propharma International
Scan Biotech
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Torrent
Інфузія
Іпка
Абрил Формулейшнз
Алембік
Ананта Медікеар Лімітед
Астрафарм
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Віола-Медфарм
Гленмарк
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
ЕС Фарма
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Конарк Інтелмед
Конарк Интелмед
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
САН
Стада
Сімпекс Фарма
Тева Україна
Технолог
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
Фарматрейд
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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