Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M

АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01MАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
Сортування: По популярності
Левофлоксацин-Тева
Левофлоксацин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Тева Україна
від 206,82 грн
в 923 аптеках
Знайти в аптеках
Норфлоксацин-Здоров'я
Норфлоксацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 113,99 грн
в 897 аптеках
Знайти в аптеках
Офлоксацин-Дарниця
Офлоксацин-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 54,38 грн
в 892 аптеках
Знайти в аптеках
Ципринол®
Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
КРКА
від 225,98 грн
в 858 аптеках
Знайти в аптеках
Уросепт
Уросепт
Супозиторії 0,2 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від 251,70 грн
в 720 аптеках
Знайти в аптеках
Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 228,23 грн
в 716 аптеках
Знайти в аптеках
Ципролет®
Ципролет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 192,30 грн
в 689 аптеках
Знайти в аптеках
Ципрофлоксацин Євро
Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 89,81 грн
в 662 аптеках
Знайти в аптеках
Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 221,27 грн
в 647 аптеках
Знайти в аптеках
Абифлокс®
Абифлокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 303,28 грн
в 620 аптеках
Знайти в аптеках
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від 89,81 грн
в 613 аптеках
Знайти в аптеках
Новокс®-750
Новокс®-750
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від 225,38 грн
в 607 аптеках
Знайти в аптеках
Новокс®-500
Новокс®-500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від 127,00 грн
в 606 аптеках
Знайти в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від 246,04 грн
в 554 аптеках
Знайти в аптеках
Мофлакса®
Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КРКА
від 222,58 грн
в 505 аптеках
Знайти в аптеках
Тайгерон
Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 166,04 грн
в 491 аптеці
Знайти в аптеках
Леваксела®
Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
КРКА
від 170,06 грн
в 485 аптеках
Знайти в аптеках
Левофлоксацин-Дарниця
Левофлоксацин-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 217,27 грн
в 478 аптеках
Знайти в аптеках
Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Технолог
від 30,25 грн
в 463 аптеках
Знайти в аптеках
Ципрофлоксацин-Астрафарм
Ципрофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Астрафарм
від 99,00 грн
в 462 аптеках
Знайти в аптеках
1234512
ГоловнаКошикОбране