Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01M
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ З ГРУПИ ХІНОЛОНІВ
J01M A
Фторхінолони
J01M B
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Левофлоксацин-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Тева Україна
від
206,82
грн
в 923 аптеках
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Норфлоксацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
113,99
грн
в 897 аптеках
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Офлоксацин-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
54,38
грн
в 892 аптеках
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Ципринол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
КРКА
від
225,98
грн
в 858 аптеках
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Уросепт
Супозиторії 0,2 г блістер в пачці №10
Лекхім-Харків
від
251,70
грн
в 720 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
228,23
грн
в 716 аптеках
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Ципролет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
192,30
грн
в 689 аптеках
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Ципрофлоксацин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
89,81
грн
в 662 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
221,27
грн
в 647 аптеках
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Абифлокс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
303,28
грн
в 620 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Технолог
від
89,81
грн
в 613 аптеках
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Новокс®-750
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 750 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від
225,38
грн
в 607 аптеках
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Новокс®-500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
Organosyn Life Sciences
від
127,00
грн
в 606 аптеках
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Левофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №14
Астрафарм
від
246,04
грн
в 554 аптеках
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Мофлакса®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №5
КРКА
від
222,58
грн
в 505 аптеках
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Тайгерон
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
166,04
грн
в 491 аптеці
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Леваксела®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №5
КРКА
від
170,06
грн
в 485 аптеках
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Левофлоксацин-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон у пачці 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
217,27
грн
в 478 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Технолог
від
30,25
грн
в 463 аптеках
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Ципрофлоксацин-Астрафарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Астрафарм
від
99,00
грн
в 462 аптеках
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Форма випуску
капс.
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н інф.
суп.
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табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
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Дозування
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0.2 г
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1.6 мг/мл
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5 мг/мл
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200 мг/100 мл
250 мг
320 мг
400 мг
400 мг/20 мл
400 мг/100 мл
400 мг/250 мл
500 мг
500 мг/100 мл
750 мг
800 мг
1000 мг
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Пакування
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блістер у коробці
блістер у пачці
контейнер 100 мл
контейнер 150 мл
контейнер 200 мл
контейнер п/п 250 мл
контейнер пвх 100 мл
контейнер полімер. 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет 100 мл
пакет полімер. 250 мл
пляшка 100 мл
пляшка 150 мл
пляшка 200 мл
пляшка 250 мл
пляшка полімерн. 100 мл
пляшка полімерн. 200 мл
пляшка полімерн. 250 мл
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 150 мл
пляшка скляна 250 мл
фл. 20 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. у пачці 100 мл
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AAR Pharma FZ LLC
Abdi Ibrahim
Actavis Group
Agio Pharmaceuticals
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alkaloid
Ananta Medicare
Apotex
Bayer Pharma
Euro Lifecare
Genom Biotech
Glenmark
Jubilant Life Sciences
KRKA d.d. Novo Mesto
Lupin
M-Invest Limited
M. Biotech Ltd.
Medochemie Ltd
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Micro Labs
Mili Healthcare
Mistral Capital Management
Mustafa Nevzat
Organosyn Life Sciences
Propharma International
SUN
Sandoz
Scan Biotech
Synmedic
TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Teva UK
Torrent
Unique Pharmaceutical Laboratories
Інфузія
Іпка
Абрил Формулейшнз
Алембік
Алкалоїд
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Артеріум Лтд
Астрафарм
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Байєр
Віола-Медфарм
Гетеро Драгс
Гледфарм
Гленмарк
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
ЕС Фарма
Инфузия
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Конарк Інтелмед
Конарк Интелмед
Корпорация Здоровье
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
Новофарм-Биосинтез
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
Ранбаксі
САН
Санофи-Авентис Украина
Стада
Сімпекс Фарма
Тева Україна
Технолог
Торрент
Универсальное агентство "Про-фарма"
Уорлд Медицин
Фармак
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Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрия-Фарм
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