Київ
АНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03B B

Сірковмісні похідні імідазолу

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H03ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03BАНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03B BСірковмісні похідні імідазолу
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від 190,45 грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від 384,30 грн
в 862 аптеках
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Еспа-Карб®
Еспа-Карб®
Таблетки 10 мг блістер №50
esparma
від 319,80 грн
в 620 аптеках
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Мерказоліл-Здоров'я
Мерказоліл-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №100
Здоров'я ФК
від 230,30 грн
в 591 аптеці
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Еспа-Карб®
Еспа-Карб®
Таблетки 5 мг блістер №50
esparma
Немає в наявності
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