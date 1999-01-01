Київ
Сірковмісні похідні імідазолу
H03B B02
Тіамазол
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03B
АНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03B B
Сірковмісні похідні імідазолу
H03B B02
Тіамазол
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від
190,45
грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від
384,30
грн
в 862 аптеках
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Мерказоліл-Здоров'я
Таблетки 5 мг контейнер у коробці №100
Здоров'я ФК
від
230,30
грн
в 591 аптеці
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг
10 мг
Пакування
контейнер
Кількість штук в упаковці
50
100
Виробник
Acino
Здоровье
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