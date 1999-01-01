Київ
Сірковмісні похідні імідазолу
H03B B01

Карбімазол

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H03ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03BАНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03B BСірковмісні похідні імідазолу
H03B B01Карбімазол
Сортування: По популярності
Еспа-Карб®
Еспа-Карб®
Таблетки 10 мг блістер №50
esparma
від 319,80 грн
в 620 аптеках
Знайти в аптеках
Еспа-Карб®
Еспа-Карб®
Таблетки 5 мг блістер №50
esparma
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране