Київ
Сірковмісні похідні імідазолу
H03B B01
Карбімазол
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03B
АНТИТИРЕОЇДНІ ЗАСОБИ
H03B B
Сірковмісні похідні імідазолу
H03B B01
Карбімазол
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Еспа-Карб®
Таблетки 10 мг блістер №50
esparma
від
319,80
грн
в 620 аптеках
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Еспа-Карб®
Таблетки 5 мг блістер №50
esparma
Немає в наявності
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