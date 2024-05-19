Бетаспан® розчин для ін'єкцій 4 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №5 - Київ (141611) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 554 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (19), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (28), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2