Київ
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B B

Окситоцин та його похідні

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01BГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B BОкситоцин та його похідні
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 61,39 грн
в 719 аптеках
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Пабал
Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від 6572,09 грн
в 294 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від 985,92 грн
в 283 аптеках
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Дезаміноокситоцин
Дезаміноокситоцин
Таблетки 50 мо блістер №10
Гріндекс
від 719,00 грн
в 71 аптеці
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Окситоцин-Біолік
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від 58,66 грн
в 30 аптеках
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 39,90 грн
в 21 аптеці
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Карбетоцин
Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 5707,92 грн
в 9 аптеках
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Карбетоцин
Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №4
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
Карбетоцин-Фармак
Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл без голки №6
Фармак
Немає в наявності
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