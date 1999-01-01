Київ
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B B
Окситоцин та його похідні
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01B
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B B
Окситоцин та його похідні
H01B B01
Демокситоцин
H01B B02
Окситоцин
H01B B03
Карбетоцин
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Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
61,39
грн
в 719 аптеках
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Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від
6572,09
грн
в 294 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від
985,92
грн
в 283 аптеках
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Дезаміноокситоцин
Таблетки 50 мо блістер №10
Гріндекс
від
719,00
грн
в 71 аптеці
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Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від
58,66
грн
в 30 аптеках
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Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
39,90
грн
в 21 аптеці
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Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
5707,92
грн
в 9 аптеках
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Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №4
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл без голки №6
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
5 МО
5 МО/мл
50 МО
100 мкг/мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
попер. заповн. шприц 1 мл
фл. 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
5
6
10
Виробник
Grindeks
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
РОКЕТ-ФАРМ ООО
ФЗ Біофарма
Фармак
Феррінг
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