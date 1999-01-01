Київ
Окситоцин та його похідні
H01B B03
Карбетоцин
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01B
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B B
Окситоцин та його похідні
H01B B03
Карбетоцин
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Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від
6572,09
грн
в 294 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від
985,92
грн
в 283 аптеках
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Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
5707,92
грн
в 9 аптеках
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Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №4
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
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Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл без голки №6
Фармак
Немає в наявності
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Пакування
амп. 1 мл
попер. заповн. шприц 1 мл
фл. 1 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
5
6
Виробник
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Фармак
Феррінг
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