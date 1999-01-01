Київ
Окситоцин та його похідні
H01B B03

Карбетоцин

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01BГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B BОкситоцин та його похідні
H01B B03Карбетоцин
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Пабал
Пабал
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл ампула 1 мл №5
Феррінг
від 6572,09 грн
в 294 аптеках
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Карбетоцин-Фармак
Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл з голкою №1
Фармак
від 985,92 грн
в 283 аптеках
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Карбетоцин
Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 5707,92 грн
в 9 аптеках
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Карбетоцин
Карбетоцин
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл флакон 1 мл №4
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
Карбетоцин-Фармак
Карбетоцин-Фармак
Розчин для ін'єкцій 100 мкг/мл попередньо заповнений шприц 1 мл без голки №6
Фармак
Немає в наявності
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