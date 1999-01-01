Київ
Окситоцин та його похідні
H01B B02

Окситоцин

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

H01ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01BГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B BОкситоцин та його похідні
H01B B02Окситоцин
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 61,39 грн
в 719 аптеках
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Окситоцин-Біолік
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від 58,66 грн
в 30 аптеках
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Окситоцин
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 39,90 грн
в 21 аптеці
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