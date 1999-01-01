Київ
Окситоцин та його похідні
H01B B02
Окситоцин
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H01B
ГОРМОНИ ЗАДНЬОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА
H01B B
Окситоцин та його похідні
H01B B02
Окситоцин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
61,39
грн
в 719 аптеках
Знайти в аптеках
Окситоцин-Біолік
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл №10
Біолік Фарма
від
58,66
грн
в 30 аптеках
Знайти в аптеках
Окситоцин
Розчин для ін'єкцій 5 мо/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
39,90
грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Дозування
5 МО
5 МО/мл
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
ФЗ Біофарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню