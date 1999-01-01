Київ
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A A
Засоби, що застосовуються у разі гіпергідрозу
D11A C
Лікувальні шампуні
D11A F
Засоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A X
Інші дерматологічні препарати
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Контрактубекс
Гель туба 20 г №1
Мерц Фармасьютікалз
від
545,63
грн
в 896 аптеках
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Капсиол®
Розчин нашкірний спиртовий флакон 100 мл №1
Фітофарм
від
338,03
грн
в 873 аптеках
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Дермазол® Плюс
Шампунь флакон 100 мл №1
Гледфарм
від
309,60
грн
в 858 аптеках
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Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від
563,58
грн
в 846 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Віола
від
41,81
грн
в 781 аптеці
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Веррукутан®
Розчин нашкірний флакон з кришкою 13 мл зі шпателем №1
Мібе Україна
від
346,99
грн
в 744 аптеках
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Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від
553,11
грн
в 711 аптеці
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Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від
433,00
грн
в 679 аптеках
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Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від
46,21
грн
в 679 аптеках
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Солантра®
Крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
від
1266,78
грн
в 624 аптеках
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Капсиол®
Розчин нашкірний спиртовий флакон з пробкою-крапельницею 10 мл в пачці №8
Фітофарм
від
353,28
грн
в 585 аптеках
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Псорікап
Крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від
278,10
грн
в 585 аптеках
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Дермазол® Плюс
Шампунь флакон 50 мл №1
Гледфарм
від
182,48
грн
в 573 аптеках
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Кето Плюс
Шампунь флакон 60 мл №1
Гленмарк
від
134,81
грн
в 553 аптеках інших міст
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Протопик
Мазь 0,03 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
526,89
грн
в 536 аптеках
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Генеролон
Розчин нашкірний 2 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від
398,39
грн
в 528 аптеках
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Кето Плюс
Шампунь флакон 150 мл №1
Гленмарк
від
370,01
грн
в 523 аптеках
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Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від
43,74
грн
в 489 аптеках
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Генеролон
Розчин нашкірний 5 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від
507,88
грн
в 474 аптеках
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Протопик
Мазь 0,1 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
597,72
грн
в 473 аптеках
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Форма випуску
аер.
гель
гран. гомеопат.
крап. орал.
крем
крем д/зовн. застос.
мазь
паста
р-н
р-н нашкірний
р-н нашкірний спирт.
р-н спирт. д/зовн. застос.
рідина
рідина нашкірна
спрей нашкірний, р-н
табл.
табл. в/плівк. обол.
трава
трава різан.-пресов.
шампунь
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Дозування
0.1 %
0.2 %
0.03 %
1 %
1.5 г
2 %
2 мг/г
3.3 мг/г
5 %
10 мг/г
20 мг/г
30 мг/г
40 г
50 г
50 мг
100 г
100 мг
100 мл
167 мг/г
200 мг
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Пакування
блістер
моноблок-балон 100 мл
пачка
туба 10 г
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 50 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 15 г
фл. 20 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 75 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. з кришкою 13 мл
фл. з пробкою-крапельницею 10 мл
фл. з розпилювачем 60 мл
фл. п/е з насадкою-розпилювач. 60 мл
фл. полімер. з розпилювачем 100 мл
фл. скляний
фл. скляний 50 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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8
20
28
80
Виробник
ALEXPHARM
Chemigroup France
Galderma
Galderma AS
Pekana Naturheilmittel
WALA Heilmittel
Белупо
Босналек
ВАЛА Хайльміттель
Віола
Гледфарм
Гленмарк
ДХУ
ЗАТ "Ліктрави"
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоровье
Киевмедпрепарат
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ЛЕО Фарма
Лубнифарм
МаксФарма (ЮК)
Меда Фарма
Мерц Фармасьютікалз
Мібе Україна
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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