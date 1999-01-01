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ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
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ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ

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DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Контрактубекс
Контрактубекс
Гель туба 20 г №1
Мерц Фармасьютікалз
від 545,63 грн
в 896 аптеках
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Капсиол®
Капсиол®
Розчин нашкірний спиртовий флакон 100 мл №1
Фітофарм
від 338,03 грн
в 873 аптеках
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Дермазол® Плюс
Дермазол® Плюс
Шампунь флакон 100 мл №1
Гледфарм
від 309,60 грн
в 858 аптеках
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Елідел®
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від 563,58 грн
в 846 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон 100 мл №1
Віола
від 41,81 грн
в 781 аптеці
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Веррукутан®
Веррукутан®
Розчин нашкірний флакон з кришкою 13 мл зі шпателем №1
Мібе Україна
від 346,99 грн
в 744 аптеках
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Міноксидил Інтелі
Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 5 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від 553,11 грн
в 711 аптеці
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Міноксидил Інтелі
Міноксидил Інтелі
Розчин нашкірний 2 % флакон 60 мл №1
Інтелі Генерикс Норд
від 433,00 грн
в 679 аптеках
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Паста Теймурова
Паста Теймурова
Паста туба 25 г в пачці №1
Тернофарм
від 46,21 грн
в 679 аптеках
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Солантра®
Солантра®
Крем 10 мг/г туба 30 г №1
Galderma AS
від 1266,78 грн
в 624 аптеках
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Капсиол®
Капсиол®
Розчин нашкірний спиртовий флакон з пробкою-крапельницею 10 мл в пачці №8
Фітофарм
від 353,28 грн
в 585 аптеках
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Псорікап
Псорікап
Крем 2 мг/г туба 30 г №1
Київмедпрепарат
від 278,10 грн
в 585 аптеках
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Дермазол® Плюс
Дермазол® Плюс
Шампунь флакон 50 мл №1
Гледфарм
від 182,48 грн
в 573 аптеках
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Кето Плюс
Кето Плюс
Шампунь флакон 60 мл №1
Гленмарк
від 134,81 грн
в 553 аптеках інших міст
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Протопик
Протопик
Мазь 0,03 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від 526,89 грн
в 536 аптеках
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Генеролон
Генеролон
Розчин нашкірний 2 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від 398,39 грн
в 528 аптеках
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Кето Плюс
Кето Плюс
Шампунь флакон 150 мл №1
Гленмарк
від 370,01 грн
в 523 аптеках
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Формідрон
Формідрон
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування флакон полімерний з розпилювачем 100 мл №1
від 43,74 грн
в 489 аптеках
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Генеролон
Генеролон
Розчин нашкірний 5 % флакон поліетиленовий з насадкою розпилювачем 60 мл №1
Белупо
від 507,88 грн
в 474 аптеках
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Протопик
Протопик
Мазь 0,1 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від 597,72 грн
в 473 аптеках
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