Київ
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H
Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
D11A H01
Такролімус
D11A H02
Пімекролімус
D11A H08
Аброцитиніб
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Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від
563,58
грн
в 846 аптеках
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Протопик
Мазь 0,03 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
526,89
грн
в 536 аптеках
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Протопик
Мазь 0,1 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від
597,72
грн
в 473 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16541,50
грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16659,12
грн
в 284 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16164,40
грн
в 284 аптеках
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Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 30 г №1
Меда Фарма
від
988,26
грн
в 83 аптеках
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Протопик
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
крем д/зовн. застос.
мазь
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.1 %
0.03 %
1 %
50 мг
100 мг
200 мг
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Пакування
блістер
туба 10 г
туба 15 г
туба 30 г
Кількість штук в упаковці
1
28
Виробник
ЛЕО Фарма
Меда Фарма
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
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