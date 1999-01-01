Київ
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A H

Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A HПрепарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів
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Елідел®
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1
Меда Фарма
від 563,58 грн
в 846 аптеках
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Протопик
Протопик
Мазь 0,03 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від 526,89 грн
в 536 аптеках
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Протопик
Протопик
Мазь 0,1 % туба 10 г №1
ЛЕО Фарма
від 597,72 грн
в 473 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16541,50 грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16659,12 грн
в 284 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16164,40 грн
в 284 аптеках
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Елідел®
Елідел®
Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 30 г №1
Меда Фарма
від 988,26 грн
в 83 аптеках
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Протопик
Протопик
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
Немає в наявності
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