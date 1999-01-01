D11A H Препарати, які застосовуються при дерматиті, крім кортикостероїдів

Сортування: По популярності Фільтр Елідел® Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 15 г №1 Меда Фарма Протопик Мазь 0,03 % туба 10 г №1 ЛЕО Фарма Протопик Мазь 0,1 % туба 10 г №1 ЛЕО Фарма Сібінкво Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн Сібінкво Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн Сібінкво Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28 Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн Елідел® Крем для зовнішнього застосування 1 % туба 30 г №1 Меда Фарма Протопик Мазь 0,1 % туба 30 г №1 ЛЕО Фарма Форма випуску крем д/зовн. застос. мазь табл. в/плівк. обол. Дозування 0.1 % 0.03 % 1 % 50 мг 100 мг 200 мг Показати всі Пакування блістер туба 10 г туба 15 г туба 30 г Кількість штук в упаковці 1 28 Виробник ЛЕО Фарма Меда Фарма Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн