D11A F Засоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів

Сортування: По популярності Фільтр Веррукутан® Розчин нашкірний флакон з кришкою 13 мл зі шпателем №1 Мібе Україна Колломак® М Розчин нашкірний 167 мг/г флакон 10 мл №1 ALEXPHARM Ферезол Рідина нашкірна флакон 15 г в пачці №1 Лубнифарм Форма випуску р-н нашкірний рідина нашкірна Дозування 167 мг/г Пакування фл. 10 мл фл. 15 г фл. з кришкою 13 мл Виробник ALEXPHARM Лубнифарм Мібе Україна