Київ
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A F
Засоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D11
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A F
Засоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів
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Веррукутан®
Розчин нашкірний флакон з кришкою 13 мл зі шпателем №1
Мібе Україна
від
346,99
грн
в 744 аптеках
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Колломак® М
Розчин нашкірний 167 мг/г флакон 10 мл №1
ALEXPHARM
від
265,58
грн
в 413 аптеках
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Ферезол
Рідина нашкірна флакон 15 г в пачці №1
Лубнифарм
від
187,78
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
р-н нашкірний
рідина нашкірна
Дозування
167 мг/г
Пакування
фл. 10 мл
фл. 15 г
фл. з кришкою 13 мл
Виробник
ALEXPHARM
Лубнифарм
Мібе Україна
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