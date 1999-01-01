Київ
ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A F

Засоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D11ІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11AІНШІ ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
D11A FЗасоби, що застосовуються для видалення бородавок та мозолів
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Веррукутан®
Веррукутан®
Розчин нашкірний флакон з кришкою 13 мл зі шпателем №1
Мібе Україна
від 346,99 грн
в 744 аптеках
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Колломак® М
Колломак® М
Розчин нашкірний 167 мг/г флакон 10 мл №1
ALEXPHARM
від 265,58 грн
в 413 аптеках
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Ферезол
Ферезол
Рідина нашкірна флакон 15 г в пачці №1
Лубнифарм
від 187,78 грн
в 3 аптеках
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