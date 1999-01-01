Київ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A

МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
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Зеркалін®
Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 281,47 грн
в 905 аптеках
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Дерива С МС
Дерива С МС
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 456,11 грн
в 871 аптеці
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Еффезел
Еффезел
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 971,57 грн
в 796 аптеках
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Дерива водний гель
Дерива водний гель
Гель 1 мг/г туба 15 г №1
Гленмарк
від 373,46 грн
в 776 аптеках
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Акнестоп®
Акнестоп®
Крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
від 417,04 грн
в 750 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 15 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 429,41 грн
в 625 аптеках
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Дерива С гель
Дерива С гель
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 421,18 грн
в 596 аптеках
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Сірчана мазь проста
Сірчана мазь проста
Мазь 33,3 % контейнер 50 г №1
Віола
від 30,52 грн
в 577 аптеках
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Угресол
Угресол
Лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
від 215,47 грн
в 554 аптеках
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Альтрено™
Альтрено™
Лосьйон 0,05 % туба 45 г №1
Бауш Хелс Компаніз Інк.
від 695,28 грн
в 551 аптеці
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Куріозин
Куріозин
Гель туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 258,00 грн
в 530 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 106,65 грн
в 349 аптеках
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Белакне® Дуо
Белакне® Дуо
Гель 1 мг/г + 25 мг/г флакон 30 г з безповітряною помпою №1
Белупо
від 557,07 грн
в 327 аптеках
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Скінорен®
Скінорен®
Гель 15 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
від 518,60 грн
в 304 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 30 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 385,64 грн
в 290 аптеках
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Зеркалін® Інтенсив
Зеркалін® Інтенсив
Гель туба 30 г №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від 563,03 грн
в 265 аптеках
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Сірчана мазь проста
Сірчана мазь проста
Мазь 33,3 % контейнер 25 г №1
Віола
від 24,31 грн
в 264 аптеках
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Сірчана мазь проста
Сірчана мазь проста
Мазь 33 % туба 25 г №1
Тернофарм
від 20,24 грн
в 247 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
від 107,85 грн
в 200 аптеках
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Еффезел Форте
Еффезел Форте
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 1580,69 грн
в 197 аптеках
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