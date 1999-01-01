Київ
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A F
Протимікробні препарати для лікування акне
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A F
Протимікробні препарати для лікування акне
D10A F01
Кліндаміцин
D10A F51
Кліндаміцин, комбінації
D10A F52
Еритроміцин, комбінації
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Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
281,47
грн
в 905 аптеках
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Дуак
Гель туба 15 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від
429,41
грн
в 625 аптеках
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Дуак
Гель туба 30 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від
385,64
грн
в 290 аптеках
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Зеркалін® Інтенсив
Гель туба 30 г №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від
563,03
грн
в 265 аптеках
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Дуак
Гель туба 25 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від
554,78
грн
в 1 аптеці інших міст
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Зинерит®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування флакон з аплікатором з розчинником у флаконах по 30 мл №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
пор. д/п р-ну для зовн. заст.
р-н нашкірний
Дозування
1 %
Пакування
туба 15 г
туба 25 г
туба 30 г
фл. 30 мл
фл. з аплікатором
Виробник
Cheplapharm Arzneimittel
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Pfizer Inc.
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
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