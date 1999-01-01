Київ
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A F

Протимікробні препарати для лікування акне

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A FПротимікробні препарати для лікування акне
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Зеркалін®
Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 281,47 грн
в 905 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 15 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 429,41 грн
в 625 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 30 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 385,64 грн
в 290 аптеках
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Зеркалін® Інтенсив
Зеркалін® Інтенсив
Гель туба 30 г №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від 563,03 грн
в 265 аптеках
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Дуак
Дуак
Гель туба 25 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від 554,78 грн
в 1 аптеці інших міст
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Зинерит®
Зинерит®
Порошок для приготування р-ну для зовнішнього застосування флакон з аплікатором з розчинником у флаконах по 30 мл №1
Чеплафарм Арцнайміттель
Немає в наявності
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