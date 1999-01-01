Київ
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A D

Ретиноїди для місцевого лікування акне

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A DРетиноїди для місцевого лікування акне
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Дерива С МС
Дерива С МС
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 456,11 грн
в 871 аптеці
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Еффезел
Еффезел
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 971,57 грн
в 796 аптеках
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Дерива водний гель
Дерива водний гель
Гель 1 мг/г туба 15 г №1
Гленмарк
від 373,46 грн
в 776 аптеках
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Дерива С гель
Дерива С гель
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від 421,18 грн
в 596 аптеках
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Альтрено™
Альтрено™
Лосьйон 0,05 % туба 45 г №1
Бауш Хелс Компаніз Інк.
від 695,28 грн
в 551 аптеці
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Белакне® Дуо
Белакне® Дуо
Гель 1 мг/г + 25 мг/г флакон 30 г з безповітряною помпою №1
Белупо
від 557,07 грн
в 327 аптеках
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Еффезел Форте
Еффезел Форте
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 1580,69 грн
в 197 аптеках
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Акліф
Акліф
Крем 0,005 % контейнер 30 г №1
Galderma AS
від 1826,90 грн
в 176 аптеках
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Белакне
Белакне
Гель 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
Белакне
Белакне
Крем 1 мг/г туба 30 г №1
Белупо
Немає в наявності
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