Київ
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D10
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10B
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЛІКУВАННЯ АКНЕ
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Зеркалін®
Розчин нашкірний 1 % флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
281,47
грн
в 905 аптеках
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Дерива С МС
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від
456,11
грн
в 871 аптеці
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Роаккутан®
Капсули 20 мг блістер №30
Рош Україна
від
1173,84
грн
в 856 аптеках
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Акнетін®
Капсули 16 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
1461,81
грн
в 845 аптеках
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Акнетін®
Капсули 8 мг блістер №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
871,23
грн
в 827 аптеках
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Роаккутан®
Капсули 10 мг блістер №30
Рош Україна
від
661,21
грн
в 803 аптеках
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Еффезел
Гель контейнер 30 г №1
Galderma AS
від
971,57
грн
в 796 аптеках
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Дерива водний гель
Гель 1 мг/г туба 15 г №1
Гленмарк
від
373,46
грн
в 776 аптеках
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Акнестоп®
Крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
від
417,04
грн
в 750 аптеках
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Дуак
Гель туба 15 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від
429,41
грн
в 625 аптеках
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Дерива С гель
Гель туба 15 г №1
Гленмарк
від
421,18
грн
в 596 аптеках
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Сірчана мазь проста
Мазь 33,3 % контейнер 50 г №1
Віола
від
30,52
грн
в 577 аптеках
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Угресол
Лосьйон 10 % флакон 30 мл №1
Фармасайнс
від
215,47
грн
в 554 аптеках
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Альтрено™
Лосьйон 0,05 % туба 45 г №1
Бауш Хелс Компаніз Інк.
від
695,28
грн
в 551 аптеці
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Куріозин
Гель туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від
258,00
грн
в 530 аптеках
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Белоретин
Капсули м'які 10 мг блістер №30
Белупо
від
576,58
грн
в 424 аптеках
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Угрин®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від
106,65
грн
в 349 аптеках
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Белакне® Дуо
Гель 1 мг/г + 25 мг/г флакон 30 г з безповітряною помпою №1
Белупо
від
557,07
грн
в 327 аптеках
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Скінорен®
Гель 15 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
від
518,60
грн
в 304 аптеках
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Дуак
Гель туба 30 г №1
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
від
385,64
грн
в 290 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
капс.
капс. м'які
крем
лосьйон
мазь
настоянка
пор. д/п р-ну для зовн. заст.
р-н нашкірний
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Дозування
0.05 %
0.005 %
1 %
1 мг/г
1 мг/г + 25 мг/г
8 мг
10 %
10 мг
15 %
16 мг
20 %
20 мг
33 %
33.3 %
200 мг/г
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Пакування
банка 25 г
банка 100 мл
блістер
контейнер 25 г
контейнер 30 г
контейнер 50 г
туба 15 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 45 г
туба ламінатна 40 г
фл. 30 г
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. з аплікатором
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Кількість штук в упаковці
1
30
Виробник
Belupo
Cheplapharm Arzneimittel
Galderma AS
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
MEGA LIFESCIENCES
Pfizer Inc.
Pharmascience
Бауш Хелс Компаніз Інк.
Белупо
Віола
Гедеон Ріхтер
Глаксо Оперейшнс ЮК Лімітед
Гленмарк
Корпорація Артеріум
Красная звезда
ЛЕО Фарма
Лубнифарм
Рош Україна
ТОВ "Тернофарм"
Фитофарм
Фітофарм
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