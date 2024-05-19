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Акнестоп® крем 200 мг/г туба 30 г, №1 - Київ (100126) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 988 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
565,99
Економія: -108,40 грн
457,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
659,10
Економія: -201,60 грн
457,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
659,40
Економія: -201,90 грн
457,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
420,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
508,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
483,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
431,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
489,45 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
659,10
Економія: -201,60 грн
457,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (6)
579,99
Економія: -122,40 грн
457,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
431,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
468,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
568,10
Економія: -122,04 грн
446,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
659,40
Економія: -201,90 грн
457,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
659,10
Економія: -201,60 грн
457,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
490,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (8)
659,10
Економія: -201,60 грн
457,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
556,51
Економія: -110,99 грн
445,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
506,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
659,40
Економія: -201,90 грн
457,50 грн