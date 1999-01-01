Київ
МІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A X

Інші препарати для місцевого лікування акне

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D10ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10AМІСЦЕВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АКНЕ
D10A XІнші препарати для місцевого лікування акне
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Акнестоп®
Акнестоп®
Крем 200 мг/г туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
від 417,04 грн
в 750 аптеках
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Куріозин
Куріозин
Гель туба 15 г №1
Гедеон Ріхтер
від 258,00 грн
в 530 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
від 106,65 грн
в 349 аптеках
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Скінорен®
Скінорен®
Гель 15 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
від 518,60 грн
в 304 аптеках
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Угрин®
Угрин®
Настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
від 107,85 грн
в 200 аптеках
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Скінорен®
Скінорен®
Крем 20 % туба 30 г №1
ЛЕО Фарма
від 494,00 грн
в 145 аптеках
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Азогель®
Азогель®
Гель 15 % туба 15 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Азогель®
Азогель®
Гель 15 % туба 30 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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