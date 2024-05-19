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Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Київ (317868) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
91,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
91,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
90,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
92,50
Економія: -11,90 грн
80,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
83,81 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
92,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
87,99 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
101,81
Економія: -15,47 грн
86,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: упаковка (2)
98,81
Економія: -18,21 грн
80,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (2)
95,95
Економія: -15,35 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (2)
97,40
Економія: -16,80 грн
80,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (1)
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
82,97 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (3)
98,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (2)
95,96
Економія: -15,36 грн
80,60 грн