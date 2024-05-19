Бетайод-Здоров'я розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл, №1 - Київ (317868) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Мед-сервіс
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Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Фармація
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
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Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Науки, 9
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Київ, вул. Ентузіастів, 7
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Подорожник
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Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Аптекар
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Київ, вул. Вершигори Петра, 1
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Київ, вул. Ніжинська, 16
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43