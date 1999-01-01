Київ
Препарати йоду
D08A G03

Йод

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A GПрепарати йоду
D08A G03Йод
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Йоддицерин®
Йоддицерин®
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фармак
від 51,83 грн
в 890 аптеках
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Йод-Вішфа
Йод-Вішфа
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 34,06 грн
в 719 аптеках
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від 38,25 грн
в 322 аптеках інших міст
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 100 мл №1
Фітофарм
від 86,96 грн
в 254 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон-крапельниця 20 мл №1
від 15,10 грн
в 149 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
від 39,02 грн
в 106 аптеках
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Фітофарм
від 46,00 грн
в 96 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 100 мл №1
від 136,53 грн
в 95 аптеках
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 17,20 грн
в 67 аптеках
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Червона зірка
від 30,00 грн
в 22 аптеках інших міст
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 20 мл №1
від 16,70 грн
в 19 аптеках інших міст
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон полімерний 20 мл №1
МЕДЛЕВ
від 16,60 грн
в 7 аптеках
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Кілафф
від 25,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 10 мл №1
Немає в наявності
Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 20 мл тм tervis* №1
Немає в наявності
Йоду розчин спиртовий 5%
Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 9 мл №1
Тернофарм
Немає в наявності
Йоду розчин спиртовий 5%
Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 10 мл №1
Віола
Немає в наявності
Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон полімерний 10 мл №1
Немає в наявності
Йод
Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Немає в наявності
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