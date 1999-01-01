Київ
Препарати йоду
D08A G03
Йод
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A G
Препарати йоду
D08A G03
Йод
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Йоддицерин®
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фармак
від
51,83
грн
в 890 аптеках
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Йод-Вішфа
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
34,06
грн
в 719 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від
38,25
грн
в 322 аптеках інших міст
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 100 мл №1
Фітофарм
від
86,96
грн
в 254 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон-крапельниця 20 мл №1
від
15,10
грн
в 149 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
від
39,02
грн
в 106 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Фітофарм
від
46,00
грн
в 96 аптеках
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Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 100 мл №1
від
136,53
грн
в 95 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
17,20
грн
в 67 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Червона зірка
від
30,00
грн
в 22 аптеках інших міст
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 20 мл №1
від
16,70
грн
в 19 аптеках інших міст
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон полімерний 20 мл №1
МЕДЛЕВ
від
16,60
грн
в 7 аптеках
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Кілафф
від
25,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 10 мл №1
Немає в наявності
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон скляний 20 мл тм tervis* №1
Немає в наявності
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Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 9 мл №1
Тернофарм
Немає в наявності
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Йоду розчин спиртовий 5%
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 10 мл №1
Віола
Немає в наявності
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон полімерний 10 мл №1
Немає в наявності
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Йод
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 5 % флакон 20 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н нашкірний
р-н спирт. д/зовн. застос.
Дозування
5 %
Пакування
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 100 мл
фл. полімер. 10 мл
фл. полімер. 20 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 20 мл
фл.-крапельн. 20 мл
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Виробник
Віола
Кілафф
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
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