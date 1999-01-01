Київ
Препарати йоду
D08A G02

Повідон-йод

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A GПрепарати йоду
D08A G02Повідон-йод
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Бетадин®
Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 30 мл №1
Егіс
від 156,72 грн
в 918 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Егіс
від 147,45 грн
в 905 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 120 мл №1
Егіс
від 235,06 грн
в 892 аптеках
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Бетадин®
Бетадин®
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон з крапельницею 1000 мл №1
Егіс
від 793,00 грн
в 481 аптеці
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Раностоп®
Раностоп®
Мазь 10 % туба 40 г №1
Фітофарм
від 98,38 грн
в 408 аптеках
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Йодадін
Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 120 мл в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 180,07 грн
в 325 аптеках
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Йодадін
Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 30 мл в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 127,28 грн
в 312 аптеках
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Раностоп®
Раностоп®
Мазь 10 % туба 20 г №1
Фітофарм
від 71,80 грн
в 305 аптеках
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Бетайод-Здоров'я
Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 90,21 грн
в 304 аптеках
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Повідон-йод Ваюм
Повідон-йод Ваюм
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл №1
Ваюм-Фарм
від 169,30 грн
в 301 аптеці
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Йод Печаєвський
Йод Печаєвський
Розчин для зовнішнього застосування 10 % банка з пробкою-крапельницею 120 мл №1
Технолог
від 133,28 грн
в 301 аптеці
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Повідон-йод Ваюм
Повідон-йод Ваюм
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 50 мл №1
Ваюм-Фарм
від 132,50 грн
в 300 аптеках
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Бетайод-Здоров'я
Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 141,12 грн
в 296 аптеках
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Віодін
Віодін
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл укупорений насадкою та кришкою №1
Віола
від 129,30 грн
в 292 аптеках
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Йодадін
Йодадін
Мазь 10 % туба 20 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 110,51 грн
в 291 аптеці
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Бетайод-Здоров'я
Бетайод-Здоров'я
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею і кришкою 1000 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 449,37 грн
в 290 аптеках
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Йодадін
Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 120 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 230,69 грн
в 286 аптеках
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Віодін
Віодін
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 30 мл тм ілан фарм №1
Віола
від 96,76 грн
в 282 аптеках інших міст
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Віодін
Віодін
Розчин нашкірний 100 мг/мл флакон 100 мл тм ілан фарм №1
Віола
від 137,25 грн
в 277 аптеках інших міст
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Йодадін
Йодадін
Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10 % флакон 30 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 105,00 грн
в 247 аптеках
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