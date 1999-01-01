Загоєння ран є природною фізіологічною реакцією на пошкодження тканин зі складною взаємодією між численними типами клітин, цитокінами, медіаторами запалення.

Препарати для загоєння ран у формі крему, мазі, гелю, піни або спрею нашкірного, настоянки або розчину застосовують при ранах шкіри, для очищення виразок, що мокнуть, та ран.

Існує 4 фази загоєння ран (Shruti Chhabra et al., 2017):

гемостаз (зупинка кровотечі) - 1-й день;

запалення (новий каркас для росту судин) - 1–4-й дні;

проліферація та грануляція (закриття рани) - 4–21-й дні;

ремоделювання (шкіра не відрізняється від нормальної) - 21-й день - 2 роки.

У фазі гемостазу каскад початкової вазоконстрикції судин та агрегації тромбоцитів сприяє зупинці кровотечі. Після цього наступає приплив запальних клітин, починаючи з нейтрофілів. Ці запальні клітини, у свою чергу, вивільняють різні медіатори запалення та цитокіни, сприяючи ангіогенезу, тромбозу та реепітелізації.

Фаза запалення характеризується гемостазом, хемотаксисом та підвищеною проникністю судин, що обмежує подальше пошкодження, закриває рану, видаляє клітинний дебрис, бактерії та сприяє міграції клітин.

Проліферативна фаза характеризується утворенням грануляційної тканини, реепітелізацією та неоваскуляризацією. У фазі дозрівання та ремоделювання рана досягає максимальної міцності (Wallace H.A. et al., 2022).

Багато факторів можуть призвести до порушення загоєння. Основними з них є гіпоксія, бактеріальна колонізація, ішемія, реперфузійне пошкодження, змінена клітинна відповідь та дефекти синтезу колагену. Порушення загоєння ран може бути результатом цукрового діабету чи хронічних захворювань, куріння чи недоїдання. Місцевими факторами, які можуть погіршити загоєння рани, є набряк тканин, гіпоксія, інфекція, мацерація та зневоднення.

Бактеріальна біоплівка та слиз, створені бактеріями для забезпечення їх розмноження, також перешкоджають загоєнню ран. Біоплівка може створювати середовище з низьким вмістом кисню та низьким рН для рани.

Форми випуску препаратів, що застосовуються при ранах

Згідно з АТС-класифікацією, до засобів для лікування ран та виразкових уражень відносять:

1) препарати, що сприяють загоєнню ран (Компендіум):

декспантенол (у формі крему, мазі, піни чи спрею нашкірного);

препарати календули (у формі мазі, настоянки);

живокіст (у формі мазі, настоянки);

прополіс (у формі настоянки, мазі);

цинку гіалуронат (у формі мазі, пасти, гелю, порошку для зовнішнього застосування);

декспантенол з мірамістином (у формі гелю);

полівінілбутиловий ефір (у формі нашкірної рідини);

тіотриазолін (у формі мазі);

діоксидин з лідокаїном (у формі розчину);

хлорамфенікол з метилурацилом (у формі мазі);

метилурацил з мірамістином (у формі мазі);

мефенаміну натрієва сіль з вініліном (у формі мазі);

гемодериват з крові телят депротеїнізований (у формі гелю);

препарати шавлії (у формі настоянки);

2) протеолітичні ферменти (інструкція МОЗ України):

бромелаїн (у формі ліофілізату для приготування гелю для зовнішнього застосування);

хімотрипсин (у формі ліофілізату для розчину для ін'єкцій) - показаний при опіках і пролежнях, після видалення некротичних тканин, препарат розводять у 20 мл 0,25% р-ну новокаїну і тонкою голкою кількома уколами вводять під струп).

При ранах в якості першої допомоги застосовують декспантенол як засіб для швидкого загоєння ран. Препарат посилює проліферацію фібробластів та прискорює реепітелізацію при загоєнні ран. Крім того, він діє як місцевий захисний, зволожувальний засіб і має протизапальні властивості.

Препарати для загоєння ран у дітей

Декспантенол ефективний при попрілості та пелюшковому дерматиті, для профілактики інфікування ран. Дітям віком до 1 року препарат рекомендовано застосовувати при кожній зміні пелюшок або підгузка.

Цинкову мазь використовують при дерматиті, попрілості, екземі, ушкодженнях шкіри. Живокіст та бромелаїн протипоказані до застосування у дітей віком до 18 років.

Полівінілбутиловий ефір та метилурацил з мірамістином - відсутня інформація про застосування препаратів у дітей, їх використання не рекомендується. Хлорамфенікол з метилурацилом протипоказані до застосування у дітей віком до 3 років.

Показання до призначення

Препарати, призначені для лікування пацієнтів з ранами, показані при (Компендіум):

ранах різної локалізації та етіології, післяопераційних ранах, під час підготовки до аутодермопластики, для покращення приживлення шкірних трансплантатів після пластичних операцій - декспантенол. Препарат призначають для профілактики променевих уражень слизових оболонок та шкіри, у терапії пацієнтів з променевими виразками у фазі регенерації;

опіках - декспантенол, настоянка або мазь календули, полівінілбутиловий ефір, діоксидин з лідокаїном, хлорамфенікол з метилурацилом, метилурацил з мірамістином, мефенаміну натрієва сіль з вініліном, гемодериват з крові телят депротеїнізований, настоянка шавлії, хімотрипсин;

ензиматичній некректомії (видалення струпа) при термічних опіках II та III ступеня у разі загальної площі ушкодження не більше 15% від площі поверхні тіла - бромелаїн;

ампутаційних куксах кінцівок, підготовці ран до аутодермопластики - діоксидин з лідокаїном;

променевих виразках, у хворих з пригніченням імунітету, фотодерматозах - метилурацил з мірамістином;

гнійних ранах - настоянка або мазь календули, полівінілбутиловий ефір, хлорамфенікол з метилурацилом, хімотрипсин;

трофічних виразках, ранах, які тривалий час не гояться - декспантенол, мазь або настоянка живокосту, полівінілбутиловий ефір, тіотриазолін, діоксидин з лідокаїном, хлорамфенікол з метилурацилом, метилурацил з мірамістином, мефенаміну натрієва сіль з вініліном, гемодериват з крові телят депротеїнізований;

обмороженнях - полівінілбутиловий ефір, гемодериват з крові телят депротеїнізований;

пролежнях - декспантенол, тіотриазолін, хлорамфенікол з метилурацилом, хімотрипсин, діоксидин з лідокаїном;

фурункулах, карбункулах - хлорамфенікол з метилурацилом, ефір полівінілбутиловий, мефенаміну натрієва сіль з вініліном;

запаленнях та виразках слизової оболонки порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт, пародонтоз) - декспантенол, настоянка шавлії, тіотриазолін, настоянка або мазь календули, мефенаміну натрієва сіль з вініліном, настоянка або мазь прополісу;

дерматитах, виразкових ураженнях шкіри, поверхневих ранах - цинк, ефір полівінілбутиловий, гемодериват з крові телят депротеїнізований.

Протипоказання

Препарати для загоєння ран протипоказані (Компендіум):