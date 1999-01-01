Які бувають препарати для загоєння ран?

До препаратів для загоєння ран належать різні групи фармакотерапевтичних засобів: похідне пантотенової кислоти — декспантенол; протимікробні засоби — сульфаніламіди — мафеніду ацетат, сульфадіазин срібла; антибіотики — бацитрацин, гентаміцину сульфат, неоміцину сульфат, хлорамфенікол; антисептики — різні йодовмісні антисептики, мірамістин, хлоргексидину біглюконат; барвники — діамантовий зелений, метиленовий синій; засоби для закриття ранового дефекту — колаген; стимулятор процесів регенерації — метилурацил; фітопрепарати календули та шавлії.

Зазначені фармакотерапевтичні засоби випускають як у формі монопрепаратів, так й у складі різних комбінованих засобів. Їх випускають у різних лікарських формах: твердих (порошок); м'яких (крем, мазь, пластир, супозиторії вагінальні та ректальні); рідких (настойка, розчин для зовнішнього застосування, спрей).

Спрей (мазь, крем, піна нашкірна) для загоєння ран, що містить декспантенол. Спрей (мазь, крем, піна нашкірна) для загоєння ран з декспантенолом має гарну внутрішньошкірну абсорбцію при нанесенні на шкіру. Декспантенол швидко перетворюється на пантотенову кислоту. Пантотенова кислота є коферментом. Її наявність є необхідною умовою для нормальної фізіологічної роботи епітелію.

Декспантенол сприяє регенерації шкіри за рахунок посилення диференціації епітелію, а також цей фармакотерапевтичний засіб прискорює загоєння ран. Декспантенол (спрей для загоєння ран у людей) перешкоджає формуванню бактеріальної біоплівки, має протизапальну дію, зволожує шкіру та посилює шкірний бар'єр.

При сухості шкіри декспантенол компенсує гіпогідратацію за рахунок збільшення вмісту води, а також сприятливо впливає на молекулярну рухливість ліпідних ламелей рогового шару та білків шкіри.

Ці фізіологічні особливості були причиною початку розробки різних топічних лікарських форм, що містять декспантенол та широко застосовуються у хірургічній практиці та дерматології (Gorski J. et al., 2020).

Мазь, що містить гентаміцину сульфат (мазь з антибіотиком для загоєння ран). Гентаміцину сульфат є продуктом ферментації Micromonospora purpurea. Цей фармакотерапевтичний засіб випускається у формі 0,1% крему або мазі для місцевого застосування. Заживлювальну мазь з антибіотиком наносять при пошкодженні шкіри та підшкірної клітковини, при оперативних втручаннях на шкірі, особливо у пацієнтів із цукровим діабетом (Bonner M.W., James W.D., 2012).

Порошок для загоєння рани, що містить колаген. Колаген забезпечує механічну міцність та еластичність тканин. Він є природним субстратом для прикріплення, проліферації та диференціації клітин.

Активація матриксної металопротеїнази 2 за допомогою мікроРНК, що викликана дією бактеріальної біоплівки, створює умови для розпаду колагену у рані, різко зменшуючи співвідношення колаген I/колаген III, а також порушує біомеханічні властивості відновленої після поранення шкіри, що може бути причиною рецидивування ранового процесу.

Результати проведеного нещодавно дослідження будови та функцій колагену (San Antonio J.D. et al., 2020) свідчать, що у неушкодженій та пошкодженій тканинах щільно упаковані колагенові волокна у разі потрапляння в кров після поранення відкривають клітинні та лігандзв'язувальні ділянки, які сприяють процесу загоєння рани та відновленню цілісності шкірних покривів (Mathew-Steiner S.S. et al., 2021).

Препарати для загоєння ран у дорослих

Сульфадіазин срібла — це фармакотерапевтичний засіб сульфаніламідного ряду, що застосовують для профілактики та лікування у разі виникнення бактеріальної інфекції в опіковій рані.

Також сульфадіазин срібла призначають при інших захворюваннях шкіри, наприклад, трофічних виразках нижніх кінцівок, коли бактеріальна інфекція може перешкоджати загоєнню, а також як антибактеріальний профілактичний засіб при пересадці шкіри. (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Мафеніду ацетат — це сульфаніламід короткої дії, у різних топічних формах для місцевого нанесення застосовується у якості допоміжної терапії при опіках другого та третього ступеня для профілактики септицемії, викликаної чутливими мікроорганізмами, особливо синьогнійною паличкою — Pseudomonas aeruginosa.

Незважаючи на відсутність контрольованих клінічних досліджень, мафеніду ацетат та сульфадіазин срібла розглядаються багатьма клініцистами як місцеві хіміотерапевтичні препарати вибору, а також антибактеріальні засоби, що сприяють загоєнню опікових ран та ран іншої етіології (American Society of Health-System Pharmacists, 2022).

Препарати для загоєння ран у дітей

Враховуючи низьку біодоступність топічних форм лікарських засобів для загоєння ран різних фармакотерапевтичних груп, дітям можна призначати ті ж самі лікарські засоби, що й дорослим пацієнтам.

Разом з тим, слід зазначити, що дітям часто призначають топічні форми протимікробних лікарських засобів, що містять більш низьку концентрацію діючої речовини, ніж для дорослих. Перед застосуванням у дитини топічної форми будь-якого протимікробного засобу слід обов'язково ознайомитися з повною інструкцією для медичного застосування препарату (Martindale. The Complete Drug Reference, 2014).

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника категорії «Препарати для загоєння ран» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Торгові назви препаратів (наприклад для заживлювальної мазі з антибіотиком) ви можете подивитися на сайті apteki.ua.

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