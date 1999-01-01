Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A

ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D02ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02AПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
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Карбодерм-Дарниця®
Карбодерм-Дарниця®
Крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 173,70 грн
в 899 аптеках
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Дермасан
Дермасан
Рідина нашкірна флакон 50 мл пачка картонна №1
Фітофарм
від 54,23 грн
в 881 аптеці
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 125 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 356,19 грн
в 753 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба 25 г №1
Віола
від 62,82 грн
в 711 аптеці
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Саліцилово-цинкова паста
Саліцилово-цинкова паста
Паста контейнер 25 г №1
Віола
від 32,84 грн
в 668 аптеках
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Гліцерин
Гліцерин
Рідина 85 % флакон 25 г №1
Віола
від 42,50 грн
в 645 аптеках
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 250 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 579,64 грн
в 589 аптеках
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Судокрем
Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 60 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від 244,39 грн
в 573 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г №1
Віола
від 57,52 грн
в 539 аптеках
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Віола
від 43,04 грн
в 471 аптеці
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Цинкова мазь
Цинкова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від 35,45 грн
в 469 аптеках
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Вазелін медичний
Вазелін медичний
Мазь для зовнішнього застосування 25 г туба №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 36,41 грн
в 438 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Саліцилово-цинкова паста
Паста туба 25 г №1
Тернофарм
від 37,01 грн
в 421 аптеці
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Присипка дитяча
Присипка дитяча
Порошок контейнер 50 г №1
Вітаміни
від 33,47 грн
в 384 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г №1
Віола
від 53,82 грн
в 364 аптеках
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Вазелін
Вазелін
Мазь 30 г туба №1
Фітофарм
від 35,08 грн
в 363 аптеках
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Дермасан
Дермасан
Рідина нашкірна флакон 100 мл пачка картонна №1
Фітофарм
від 89,90 грн
в 348 аптеках
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Уреотоп®
Уреотоп®
Мазь 12 % туба 50 г №1
Мібе Україна
від 171,00 грн
в 346 аптеках
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Гліцерин
Гліцерин
Розчин нашкірний 85 % флакон 25 г №1
Галичфарм
від 38,88 грн
в 339 аптеках
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Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба тм arbor vitae №1
від 23,61 грн
в 326 аптеках інших міст
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