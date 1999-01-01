Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D02
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A B
Препарати цинку
D02A C
Препарати жирів та м'якого парафіну
D02A E
Препарати карбаміду
D02A F
Препарати саліцилової кислоти
D02A X
Інші пом'якшувальні та захисні засоби
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Карбодерм-Дарниця®
Крем 100 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
173,70
грн
в 899 аптеках
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Дермасан
Рідина нашкірна флакон 50 мл пачка картонна №1
Фітофарм
від
54,23
грн
в 881 аптеці
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 125 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
356,19
грн
в 753 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба 25 г №1
Віола
від
62,82
грн
в 711 аптеці
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Саліцилово-цинкова паста
Паста контейнер 25 г №1
Віола
від
32,84
грн
в 668 аптеках
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Гліцерин
Рідина 85 % флакон 25 г №1
Віола
від
42,50
грн
в 645 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 250 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
579,64
грн
в 589 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 60 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
244,39
грн
в 573 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г №1
Віола
від
57,52
грн
в 539 аптеках
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Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Віола
від
43,04
грн
в 471 аптеці
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Цинкова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від
35,45
грн
в 469 аптеках
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Вазелін медичний
Мазь для зовнішнього застосування 25 г туба №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
36,41
грн
в 438 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Паста туба 25 г №1
Тернофарм
від
37,01
грн
в 421 аптеці
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Присипка дитяча
Порошок контейнер 50 г №1
Вітаміни
від
33,47
грн
в 384 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г №1
Віола
від
53,82
грн
в 364 аптеках
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Вазелін
Мазь 30 г туба №1
Фітофарм
від
35,08
грн
в 363 аптеках
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Дермасан
Рідина нашкірна флакон 100 мл пачка картонна №1
Фітофарм
від
89,90
грн
в 348 аптеках
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Уреотоп®
Мазь 12 % туба 50 г №1
Мібе Україна
від
171,00
грн
в 346 аптеках
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Гліцерин
Розчин нашкірний 85 % флакон 25 г №1
Галичфарм
від
38,88
грн
в 339 аптеках
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Вазелін
Мазь 25 г туба тм arbor vitae №1
від
23,61
грн
в 326 аптеках інших міст
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40 мг/мл
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100 мг/г
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Пакування
банка 25 г
банка 40 г
банка 50 г
баночка п/п 60 г
баночка п/п 125 г
баночка п/п 250 г
контейнер
контейнер 25 г
контейнер 50 г
туба
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туба 25 г
туба 30 г
туба 50 г
туба ламінатна 25 г
фл. 25 г
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Віола
Вітаміни
Галичфарм
Дарниця ФФ
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Лубнифарм
Мібе Україна
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Фітофарм
Червона зірка
Юніфарма
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