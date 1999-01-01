Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A B
Препарати цинку
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D02
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A B
Препарати цинку
D02A B01**
Цинку оксид
D02A B51**
Цинку оксид, комбінації
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 125 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
356,19
грн
в 753 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 250 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
579,64
грн
в 589 аптеках
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Судокрем
Крем для зовнішнього застосування баночка поліпропіленова 60 г з контролем розкриття №1
Тева Україна
від
244,39
грн
в 573 аптеках
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Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Віола
від
43,04
грн
в 471 аптеці
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Цинкова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від
35,45
грн
в 469 аптеках
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Цинку мазь
Мазь 10 % туба 25 г в пачці №1
Лубнифарм
від
39,90
грн
в 244 аптеках
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Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 20 г №1
Тернофарм
від
30,85
грн
в 164 аптеках
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Цинку мазь
Мазь 10 % банка 25 г №1
Лубнифарм
від
35,19
грн
в 27 аптеках
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Цинку мазь
Мазь 10 % банка 40 г №1
Лубнифарм
від
54,87
грн
в 6 аптеках
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Цинкова мазь
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
Немає в наявності
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Форма випуску
крем д/зовн. застос.
мазь
Дозування
10 %
Пакування
банка 25 г
банка 40 г
баночка п/п 60 г
баночка п/п 125 г
баночка п/п 250 г
контейнер 25 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
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Виробник
Віола
Лубнифарм
Тева Україна
Юніфарма
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