Навіщо потрібні засоби для пом'якшення шкіри?

При ряді дерматозів ураження шкіри проявляються гіперкератозом, ліхеніфекацією (потовщенням, сухістю, шорсткістю та гіперпігментацією) шкіри. У такому разі може знадобитися включення до складу комплексної терапії засобів для пом'якшення та захисту шкіри. Крім того, препарати цієї групи застосовують для захисту шкіри від впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, профілактики попрілостей та лікування пацієнтів з такою патологією. Перевагами лікарських засобів для пом'якшення та захисту шкіри є місцева дія — їх наносять зовнішньо, крім того, вони не мають системної дії. При цьому лікування має проводитися з урахуванням стадії захворювання, морфологічних особливостей висипу, динаміки перебігу хвороби (Скрипкін Ю.К., 2001). Водночас деякі препарати з цієї фармакологічної групи можуть застосовуватися як засоби індивідуального захисту для шкіри, засоби для пом'якшення шкіри (наприклад вазелін, гліцерин, дитяча присипка, лосьйон, що містить 2 або 4% сечовини) за відсутності клінічних симптомів шкірних захворювань.

Класифікація засобів для пом'якшення шкіри

Препарати цинку. Цинку оксид застосовується для лікування та профілактики у пацієнтів з дерматитами, у тому числі пелюшковим дерматитом та атопічним дерматитом, екземою, попрілістю, невеликими термічними та сонячними опіками. Оксид цинку проявляє потужну антиоксидантну та антибактеріальну дію. У дослідженнях показано ефективність оксиду цинку в терапії пацієнтів з екзематозним дерматозом, що характеризується порушенням бар'єрної функції шкіри, підвищенням рівня оксидативного стресу у клітинах шкіри та бактеріальною колонізацією. Так, оксид цинку сприяє зменшенню вираженості свербежу, висипу та порушень сну внаслідок нічного свербежу. Також у дослідженнях показано ефективність застосування оксиду цинку при акне, у тому числі у складі комплексної терапії (Gupta M. et al., 2014). У той же час препарати оксиду цинку не можна застосовувати при гострих гнійно-запальних ураженнях шкіри. Препарат, що містить цинку оксид, бензилбензоат, бензиловий спирт, бензилциннамат, застосовується для місцевого лікування при пелюшковому дерматиті, попрілості шкіри, незначних термічних опіках, обмороженнях I ступеня, акне, пролежнях, екземі.

Препарати жирів та м'якого парафіну. Вазелін застосовують для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на неї несприятливих температурних факторів.

Препарати карбаміду. Лікарські засоби, що містять у якості діючої речовини сечовину, застосовують для лікування пацієнтів із захворюваннями шкіри, що супроводжуються підвищеним утворенням ороговілого епітелію: псоріазом (у стаціонарній стадії при вираженій інфільтрації), себореєю, кератомікозами, гіперкератозами, гіперкератичними формами екземи, іхтіозом, ксерозом, атопічним дерматитом. За цих захворювань розвиваються зміни бар'єрної функції шкіри. Сечовина відіграє важливу роль у підтримці зволоженості та цілісності шкіри. Препарати для місцевого застосування, що містять сечовину в низьких концентраціях (≤10%), сприяють зволоженню шкіри, засоби з більш високою концентрацією (>10%) мають кератолітичну дію. Сечовина застосовується у складі комбінованої терапії з протизапальними та протигрибковими препаратами, оскільки збільшує проникнення у глибокі шари шкіри інших лікарських засобів (Celleno L., 2018). Емульсія, що містить 2 або 4% сечовини, застосовується як засіб для пом'якшення та захисту подразненої або чутливої шкіри.

Препарати саліцилової кислоти. Мазь, що містить саліцилову кислоту, застосовують при жирній себореї, вульгарних акне, хронічній екземі, піодермії, попрілостях, псоріазі, дискератозі, іхтіозі, бородавках, мозолях, червоному волосяному лишаї Девержі. Пасту, що містить цинку оксид і саліцилову кислоту, призначають пацієнтам з дерматитами, попрілостями, піодермією, рожевими вуграми, вугровим висипом, виразковими ураженнями шкіри з ексудацією.

Інші пом'якшувальні та захисні засоби. Гліцерол застосовується для пом'якшення шкіри та обробки слизових оболонок. Присипку дитячу (діюча речовина — оксид цинку у формі порошку) використовують для захисту дитячої шкіри від несприятливих факторів навколишнього середовища. Цинку оксид у формі порошку проявляє адсорбувальні, підсушувальні, антисептичні, протизапальні властивості. Також адсорбує виділення потових і сальних залоз, зменшує тертя шкірних складок, захищає шкіру від несприятливого зовнішнього впливу. Під впливом цинку оксиду розвивається денатурація білків та утворення альбумінатів, що сприяє зменшенню вираженості запалення, подразнення, больового синдрому. При цьому цинку оксид не адсорбується через шкіру та не виявляє системної дії. Застосовується для профілактики попрілостей у дітей, а також лікування у разі їх виникнення, як засіб для захисту дитячої шкіри.

Протипоказання до застосування засобів для пом'якшення та захисту шкіри

Усі засоби для пом'якшення та захисту шкіри протипоказані при індивідуальній непереносимості та алергічних реакціях на діючу або допоміжні речовини в анамнезі. Так, наприклад:

гліцерол протипоказаний для застосування на ділянках пошкодженої шкіри (тріщини, відкриті рани);

препарати, що містять сечовину, протипоказані при дерматозах, що супроводжуються вираженою ексудацією;

препарати оксиду цинку не застосовують при гострих гнійно-запальних ураженнях шкіри та навколишніх тканин.

Для підбору оптимального засобу для захисту шкіри рук, стоп і тіла слід звернутися за консультацією до дерматолога. Він підбере препарат для захисту шкіри від шкідливих факторів довкілля з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Вибрати правильний засіб для захисту дитячої шкіри допоможе лікар-педіатр після огляду дитини.