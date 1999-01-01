Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A C

Препарати жирів та м'якого парафіну

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D02ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02AПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A CПрепарати жирів та м'якого парафіну
Сортування: По популярності
Вазелін медичний
Вазелін медичний
Мазь для зовнішнього застосування 25 г туба №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 36,41 грн
в 438 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 30 г туба №1
Фітофарм
від 35,08 грн
в 363 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба тм arbor vitae №1
від 23,61 грн
в 326 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 50 г контейнер №1
від 44,69 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба №1
від 26,88 грн
в 252 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 30 г туба в пачці №1
Червона зірка
від 40,69 грн
в 138 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г контейнер №1
Віола
від 29,70 грн
в 125 аптеках
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба тм solution pharm №1
від 40,84 грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба тм а+ №1
від 25,00 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вазелін
Вазелін
Мазь 25 г туба тм tabula vita №1
від 46,00 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране