Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A C
Препарати жирів та м'якого парафіну
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D02
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A C
Препарати жирів та м'якого парафіну
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Вазелін медичний
Мазь для зовнішнього застосування 25 г туба №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
36,41
грн
в 438 аптеках
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Вазелін
Мазь 30 г туба №1
Фітофарм
від
35,08
грн
в 363 аптеках
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Вазелін
Мазь 25 г туба тм arbor vitae №1
від
23,61
грн
в 326 аптеках інших міст
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Вазелін
Мазь 50 г контейнер №1
від
44,69
грн
в 296 аптеках
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Вазелін
Мазь 25 г туба №1
від
26,88
грн
в 252 аптеках
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Вазелін
Мазь 30 г туба в пачці №1
Червона зірка
від
40,69
грн
в 138 аптеках
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Вазелін
Мазь 25 г контейнер №1
Віола
від
29,70
грн
в 125 аптеках
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Вазелін
Мазь 25 г туба тм solution pharm №1
від
40,84
грн
в 28 аптеках інших міст
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Вазелін
Мазь 25 г туба тм а+ №1
від
25,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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Вазелін
Мазь 25 г туба тм tabula vita №1
від
46,00
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
мазь
мазь д/зовн. застос.
Дозування
25 г
30 г
50 г
Пакування
контейнер
туба
Виробник
Віола
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фітофарм
Червона зірка
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