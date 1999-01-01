Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A F

Препарати саліцилової кислоти

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D02ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02AПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A FПрепарати саліцилової кислоти
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба 25 г №1
Віола
від 62,82 грн
в 711 аптеці
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Саліцилово-цинкова паста
Саліцилово-цинкова паста
Паста контейнер 25 г №1
Віола
від 32,84 грн
в 668 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г №1
Віола
від 57,52 грн
в 539 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Саліцилово-цинкова паста
Паста туба 25 г №1
Тернофарм
від 37,01 грн
в 421 аптеці
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г №1
Віола
від 53,82 грн
в 364 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від 66,35 грн
в 168 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г в пачці №1
Віола
від 60,94 грн
в 125 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г в пачці №1
Віола
від 51,62 грн
в 124 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Саліцилово-цинкова паста
Паста туба ламінатна 25 г №1
від 46,67 грн
в 114 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від 55,65 грн
в 47 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 2 % контейнер 25 г №1
Віола
від 52,39 грн
в 7 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від 60,45 грн
в 3 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 5 % контейнер 25 г №1
Віола
від 66,73 грн
в 3 аптеках
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Саліцилова мазь
Саліцилова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від 87,98 грн
в 2 аптеках
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