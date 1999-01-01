Київ
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A F
Препарати саліцилової кислоти
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D02
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A
ПРЕПАРАТИ З ПОМ'ЯКШУВАЛЬНОЮ ТА ЗАХИСНОЮ ДІЄЮ
D02A F
Препарати саліцилової кислоти
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Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба 25 г №1
Віола
від
62,82
грн
в 711 аптеці
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Саліцилово-цинкова паста
Паста контейнер 25 г №1
Віола
від
32,84
грн
в 668 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г №1
Віола
від
57,52
грн
в 539 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Паста туба 25 г №1
Тернофарм
від
37,01
грн
в 421 аптеці
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Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г №1
Віола
від
53,82
грн
в 364 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 10 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від
66,35
грн
в 168 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба 25 г в пачці №1
Віола
від
60,94
грн
в 125 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба 25 г в пачці №1
Віола
від
51,62
грн
в 124 аптеках
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Саліцилово-цинкова паста
Паста туба ламінатна 25 г №1
від
46,67
грн
в 114 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 2 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від
55,65
грн
в 47 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 2 % контейнер 25 г №1
Віола
від
52,39
грн
в 7 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 5 % туба ламінатна 25 г в пачці №1
Віола
від
60,45
грн
в 3 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 5 % контейнер 25 г №1
Віола
від
66,73
грн
в 3 аптеках
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Саліцилова мазь
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від
87,98
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
мазь
паста
Дозування
2 %
5 %
10 %
Пакування
контейнер 25 г
туба 25 г
туба ламінатна 25 г
Виробник
Віола
ТОВ "Тернофарм"
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